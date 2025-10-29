V Berlíně a Braniborsku bude nově působit ortodoxní vojenský rabín bundeswehru. Šlomo Afanasev byl slavnostně uveden do úřadu při ceremoniálu v operačním velitelství ve Schwielowsee, a stal se tak prvním ortodoxním rabínem v německé armádě.
V bundeswehru již dříve působil liberální rabín, Afanasev však doplní kaplanskou službu o ortodoxní směr. Jeho hlavním úkolem bude poskytovat duchovní podporu a péči vojákům. Zdůraznil přitom, že není určen pouze pro židovské příslušníky armády: „Jde o to naslouchat vojákům v těžkých chvílích a být jim oporou,“ uvedl Afanasev.
Od příštího roku se plánuje účastnit i zahraničních misí bundeswehru. Jak sám říká, láká ho možnost být součástí nové kapitoly židovské přítomnosti v německé armádě.
V současnosti v Německu působí sedm vojenských rabínů. Základem pro vznik židovské vojenské kaplanské služby je dohoda z roku 2019 mezi Spolkovou republikou Německo a Ústřední radou Židů v Německu. Jejím cílem je zvýšit viditelnost židovské komunity a hlouběji zakořenit židovský život v klíčových německých institucích.
