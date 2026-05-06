natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Bundeswehr vyřadil Palantir z armádního cloudového projektu

    6. května 2026  15:39
    Německá armáda vyřadila americkou technologickou společnost Palantir z projektu budování nezávislé cloudové infrastruktury pro zpracování vojenských dat a využití umělé inteligence.  

    Umělá inteligence. Ilustrační snímek | foto: DARPA

    Bundeswehr rozhodnutí zdůvodnil obavami o bezpečnost dat a požadavkem, aby citlivé informace zůstaly plně pod kontrolou ozbrojených sil.

    Podle viceadmirála Thomase Dauma by zapojení personálu společnosti Palantir do provozu systému představovalo bezpečnostní riziko bez ohledu na schopnosti softwaru. Německo proto pokračuje ve výběru evropských alternativ, přičemž do užšího výběru postoupily firmy z Francie a Německa, jejichž technologie budou letos testovány.

    Palantir odmítl obavy z možného zásahu zvenčí a upozornil, že vyloučení z používaného systému Severoatlantické aliance může zkomplikovat interoperabilitu se spojenci. Němečtí představitelé však uvedli, že domácí systémy mohou zůstat s aliančními strukturami kompatibilní. Rozhodnutí zároveň ovlivnily dlouhodobé obavy z vazeb společnosti na americké zpravodajské služby.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media