Bundeswehr rozhodnutí zdůvodnil obavami o bezpečnost dat a požadavkem, aby citlivé informace zůstaly plně pod kontrolou ozbrojených sil.
Podle viceadmirála Thomase Dauma by zapojení personálu společnosti Palantir do provozu systému představovalo bezpečnostní riziko bez ohledu na schopnosti softwaru. Německo proto pokračuje ve výběru evropských alternativ, přičemž do užšího výběru postoupily firmy z Francie a Německa, jejichž technologie budou letos testovány.
Palantir odmítl obavy z možného zásahu zvenčí a upozornil, že vyloučení z používaného systému Severoatlantické aliance může zkomplikovat interoperabilitu se spojenci. Němečtí představitelé však uvedli, že domácí systémy mohou zůstat s aliančními strukturami kompatibilní. Rozhodnutí zároveň ovlivnily dlouhodobé obavy z vazeb společnosti na americké zpravodajské služby.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)