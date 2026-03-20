    Bundeswehr hlásí nárůst zájmu o službu

    20. března 2026  16:19
    Německý bundeswehr zaznamenal výrazný nárůst počtu uchazečů, když se do konce února přihlásilo zhruba 16 100 lidí, což představuje meziroční růst o 20 %.  

    Cvičení německého Bundeswehru | foto: @Bw_Einsatz

    Zvýšil se i počet nově přijatých vojáků a zejména došlo k výraznému posílení stavů v kategorii mužstva, především u dobrovolníků vykonávajících krátkodobou vojenskou službu. Nárůst přichází poté, co vstoupil v platnost nový zákon, podle kterého jsou všichni osmnáctiletí kontaktováni a vyzváni k dobrovolné službě.

    Celkový počet aktivních vojáků činí přibližně 186 200, přičemž cílem vlády je jeho zvýšení na 260 000 do poloviny 30. let a posílení záloh. Navzdory pozitivnímu trendu však armádě stále chybí značný počet vojáků.

    Zdroj: Der Spiegel (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

