Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Předsedkyně německého parlamentu čelila hackerskému útoku

    23. dubna 2026  14:10
    Předsedkyně německého spolkového parlamentu Julia Klöckner se stala terčem kyberútoku na aplikaci Signal, uvedl magazín Der Spiegel.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Podle zprávy šlo o phishingový útok, který byl součástí širší vlny zaměřené na evropské politiky.

    Klöckner byla členkou skupinového chatu s vedením CDU, jehož součástí je i německý kancléř Friedrich Merz. U něj však podle německé kontrarozvědky nebyly nalezeny známky napadení, přičemž zasažen byl alespoň jeden další poslanec CDU.

    Evropská komise doporučuje používat Signal pro nepracovní komunikaci od roku 2020. Evropské i německé bezpečnostní služby zároveň v posledních měsících varovaly před phishingovou kampaní, při níž se útočníci vydávali za podporu aplikace a snažili se získat přístupové údaje uživatelů.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

