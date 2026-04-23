Podle zprávy šlo o phishingový útok, který byl součástí širší vlny zaměřené na evropské politiky.
Klöckner byla členkou skupinového chatu s vedením CDU, jehož součástí je i německý kancléř Friedrich Merz. U něj však podle německé kontrarozvědky nebyly nalezeny známky napadení, přičemž zasažen byl alespoň jeden další poslanec CDU.
Evropská komise doporučuje používat Signal pro nepracovní komunikaci od roku 2020. Evropské i německé bezpečnostní služby zároveň v posledních měsících varovaly před phishingovou kampaní, při níž se útočníci vydávali za podporu aplikace a snažili se získat přístupové údaje uživatelů.
Zdroj: Politico (Belgie)