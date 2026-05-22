    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Bulharsko otevírá otázku zrušení víz do USA

    22. května 2026  11:27
    Bulharsko při jednáních s USA otevřelo otázku zrušení víz pro své občany.  

    Bulharský letoun. Ilustrační foto. | foto: BuAF

    Bulharský premiér Rumen Radev o tom mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ministrem války Petem Hegsethem v souvislosti s pokračující přítomností amerických vojenských letadel na sofijském letišti Vasil Levski.

    Americká letadla mají v Bulharsku povolení do konce května. Podle bulharského ministerstva obrany jde o transportní stroje bez útočných schopností. Povolení platí od 17. února do 31. května a umožňuje přítomnost až 15 letadel a 500 pracovníků podpory.

    Téma vyvolalo v Bulharsku napětí i kvůli reakci Íránu, který Sofii zaslal diplomatickou nótu. Bulharsko tvrdí, že letadla nejsou na jeho území spojena s bojovými operacemi. Zároveň ale Radev očekává, že USA požádají o prodloužení jejich pobytu — a právě v tomto kontextu chce, aby Washington urychleně řešil i bezvízový styk pro Bulhary.

    Zdroj: News and views (Belgie)

    aam; natoaktual.cz

