Bulharský premiér Rumen Radev o tom mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ministrem války Petem Hegsethem v souvislosti s pokračující přítomností amerických vojenských letadel na sofijském letišti Vasil Levski.
Americká letadla mají v Bulharsku povolení do konce května. Podle bulharského ministerstva obrany jde o transportní stroje bez útočných schopností. Povolení platí od 17. února do 31. května a umožňuje přítomnost až 15 letadel a 500 pracovníků podpory.
Téma vyvolalo v Bulharsku napětí i kvůli reakci Íránu, který Sofii zaslal diplomatickou nótu. Bulharsko tvrdí, že letadla nejsou na jeho území spojena s bojovými operacemi. Zároveň ale Radev očekává, že USA požádají o prodloužení jejich pobytu — a právě v tomto kontextu chce, aby Washington urychleně řešil i bezvízový styk pro Bulhary.
Zdroj: News and views (Belgie)