    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Bulharsko se připojí k programu PURL, chce urychlit pomoc Ukrajině

    31. března 2026  9:36
    Bulharsko oznámilo záměr zapojit se do programu PURL zaměřeného na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu.  

    ilustrační foto. | foto: @DefenceU

    Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jde o další krok v podpoře Kyjeva. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha rozhodnutí přivítal a ocenil prohlubující se spolupráci obou zemí.

    „Jsem vděčný vládě Bulharska i bulharskému lidu za podporu Ukrajiny. Vážíme si připravenosti Bulharska rozvíjet spolupráci jak na bilaterální úrovni, tak v rámci mezinárodních organizací,“ uvedl.

    Sybiha připomněl, že Bulharsko od začátku ruské invaze poskytlo Ukrajině 16 balíků vojenské pomoci. Obě země zároveň posilují dialog v rámci mezinárodních iniciativ a spolupráce na úrovni Evropské unie.

    Oznámení navazuje na podpis desetileté bezpečnostní dohody mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a bulharským premiérem Andrejem Gjurovem. Součástí jednání byla i dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a námořní bezpečnosti.

    Program PURL funguje jako společná iniciativa Ukrajiny, Spojených států a Evropy, která má urychlit dodávky vojenské techniky. Ukrajina v jeho rámci předkládá konkrétní požadavky na výzbroj, jejichž financování a dodání zajišťují mezinárodní partneři.

    Zdroj: United24 (Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

