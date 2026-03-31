Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jde o další krok v podpoře Kyjeva. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha rozhodnutí přivítal a ocenil prohlubující se spolupráci obou zemí.
„Jsem vděčný vládě Bulharska i bulharskému lidu za podporu Ukrajiny. Vážíme si připravenosti Bulharska rozvíjet spolupráci jak na bilaterální úrovni, tak v rámci mezinárodních organizací,“ uvedl.
Sybiha připomněl, že Bulharsko od začátku ruské invaze poskytlo Ukrajině 16 balíků vojenské pomoci. Obě země zároveň posilují dialog v rámci mezinárodních iniciativ a spolupráce na úrovni Evropské unie.
Oznámení navazuje na podpis desetileté bezpečnostní dohody mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a bulharským premiérem Andrejem Gjurovem. Součástí jednání byla i dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a námořní bezpečnosti.
Program PURL funguje jako společná iniciativa Ukrajiny, Spojených států a Evropy, která má urychlit dodávky vojenské techniky. Ukrajina v jeho rámci předkládá konkrétní požadavky na výzbroj, jejichž financování a dodání zajišťují mezinárodní partneři.
Zdroj: United24 (Ukrajina)