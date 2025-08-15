Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Bulharsko, Rumunsko a Turecko chtějí posílit odminovací misi v Černém moři

15. srpna 2025  22:38
Spojenci Severoatlantické aliance Bulharsko, Rumunsko a Turecko chtějí posílit odminovací skupinu pracující na odstranění min z Černého moře o hlídky chránící energetickou infrastrukturu a obchodní trasy před ruskými útoky.  

ilustrační foto. | foto: U.S. NAVY

 „Černé moře zůstává bojištěm pro Rusko. Musíme chránit naše zájmy, kterými jsou energetická infrastruktura, námořní obchod a svoboda plavby. To jsou naše cíle a ty budou chráněny,“ uvedl rumunský ministr obrany Ionuț Moșteanu.

Volně unášené námořní miny ohrožují přepravu obilí a ropy. Několik obchodních lodí již bylo zasaženo. V Černém moři podle Moșteanu dochází téměř ke každodenním pokusům o rušení signálu GPS. Pravděpodobně za tím stojí Rusko. Moskva taková obvinění pravidelně odmítá.

Na otázku ohledně plánovaného summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina Moșteanu odpověděl, že doufá ve výsledné uzavření příměří a poté na vyjednání spravedlivého a trvalého míru se zárukami bezpečnosti pro Ukrajinu.

Zdroj: gCaptain (USA)

ass; natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

Partneři portálu

NATO PDD iDnes.cz Newton Media