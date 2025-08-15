„Černé moře zůstává bojištěm pro Rusko. Musíme chránit naše zájmy, kterými jsou energetická infrastruktura, námořní obchod a svoboda plavby. To jsou naše cíle a ty budou chráněny,“ uvedl rumunský ministr obrany Ionuț Moșteanu.
Volně unášené námořní miny ohrožují přepravu obilí a ropy. Několik obchodních lodí již bylo zasaženo. V Černém moři podle Moșteanu dochází téměř ke každodenním pokusům o rušení signálu GPS. Pravděpodobně za tím stojí Rusko. Moskva taková obvinění pravidelně odmítá.
Na otázku ohledně plánovaného summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina Moșteanu odpověděl, že doufá ve výsledné uzavření příměří a poté na vyjednání spravedlivého a trvalého míru se zárukami bezpečnosti pro Ukrajinu.
Zdroj: gCaptain (USA)