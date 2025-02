Aktuální rozpočet na obranu činí 2,2 % HDP. Do roku 2027 má dojít ke zvýšení výdajů na 2,5 % HDP. Bulharsko dlouhodobě modernizuje svou armádu, ale to se může s novou vládou změnit. Nová bulharská vláda totiž usiluje o snížení rozpočtového deficitu, což by mohlo omezit další zvyšování výdajů na obranu.

Zdroj: Euractiv (Belgie)