Letecká přehlídka, která se měla konat na letecké základně Graf Ignatievo, byla připravena k příležitosti 20. výročí přijetí Bulharska do NATO a 35 let od zavedení MiGu-29 do výzbroje bulharského letectva.

Aero L-39 Albatros, navržený v 60. letech a uvedený do provozu v 70. letech 20. století, je výkonný proudový cvičný letoun navržený a vyrobený společností Aero Vodochody v České republice. V roce 1972 byl L-39 Albatros formálně přijat většinou zemí Varšavské smlouvy, včetně tehdejšího Bulharska, jako jejich preferovaný cvičný letoun.

Letecká základna Graf Ignatievo se připravuje stát se domovem letounů Lockheed Martin F-16, vyrobených v USA, které bulharské letectvo nakoupilo, aby splnilo normy NATO a postupně nahradilo stárnoucí MiGy-29.

Zdroj: The Sofia Globe(Bulharsko)