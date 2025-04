Setkání se konalo pod záštitou Polska. Podle anonymních zdrojů byly projednávány plány na nový obranný fond, který by obešel Evropskou komisi, omezil růst veřejného dluhu a umožnil rychlejší přezbrojení.

Inspirací je britský návrh, který by umožnil zúčastněným vládám nezahrnovat počáteční kapitálové výdaje na vojenskou techniku do státního rozpočtu, což by mohlo pomoct zemím s přísnými rozpočtovými pravidly. Toto schéma by umožnilo nakupovat zbraně jménem členských států. Jde o pravomoc, kterou Evropská investiční banka v současnosti nemá. Součástí plánu by bylo oslovit skupinu investorů ochotných financovat obranný sektor.

Britský model tak představuje přímou konkurenci k plánu Evropské komise na společné zadlužení. Velká Británie však není jediná, kdo přemýšlí o alternativách. Polsko, které aktuálně předsedá Radě Evropské unie, pověřilo think tank Bruegel vypracováním návrhu vlastní přezbrojovací banky.

Zdroj: Politico (Belgie)