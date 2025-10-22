natoaktual.cz

    Velká Británie vyšle malý vojenský tým do Izraele na žádost USA

    22. října 2025  14:00
    Na žádost Spojených států amerických vyšle Velká Británie do Izraele malý kontingent vojenských důstojníků, kteří se zapojí do vznikající stabilizační skupiny pro Pásmo Gazy.  

    Izraelští vojáci v pásmu Gazy | foto: @IDF

    Tato skupina bude působit v nově zřízeném Centru pro civilně-vojenskou koordinaci (CMCC), které má zajišťovat bezpečnost a dohled nad příměřím mezi Izraelem a Hamásem v rámci širšího dvacetibodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Její složení, úkoly, velitelská struktura, právní status a další podrobnosti však zatím nebyly dohodnuty.

    „Velká Británie pokračuje ve spolupráci s mezinárodními partnery, aby podpořila příměří v Gaze a určila, kde může nejlépe přispět k mírovému procesu,“ uvedl mluvčí britského ministerstva obrany.

    Londýn misi nepovede, ale přispěje svými zkušenostmi s poválečnou stabilizací. USA jednají o zapojení dalších zemí. Cílem je podpořit trvalé příměří a zajistit mezinárodní dohled nad obnovou regionu.

    Zdroj: The Times of Israel (Izrael)

    asš; natoaktual.cz

