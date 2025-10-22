Tato skupina bude působit v nově zřízeném Centru pro civilně-vojenskou koordinaci (CMCC), které má zajišťovat bezpečnost a dohled nad příměřím mezi Izraelem a Hamásem v rámci širšího dvacetibodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Její složení, úkoly, velitelská struktura, právní status a další podrobnosti však zatím nebyly dohodnuty.
„Velká Británie pokračuje ve spolupráci s mezinárodními partnery, aby podpořila příměří v Gaze a určila, kde může nejlépe přispět k mírovému procesu,“ uvedl mluvčí britského ministerstva obrany.
Londýn misi nepovede, ale přispěje svými zkušenostmi s poválečnou stabilizací. USA jednají o zapojení dalších zemí. Cílem je podpořit trvalé příměří a zajistit mezinárodní dohled nad obnovou regionu.
Zdroj: The Times of Israel (Izrael)