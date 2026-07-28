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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Britský premiér Andy Burnham ujistil prezidenta Zelenského o trvající podpoře

    28. července 2026  15:36
    Nový britský ministerský předseda Andy Burnham přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako svého vůbec prvního zahraničního hosta.  

    Výcvik ukrajinský vojáků v Británii | foto: @DefenceHQ

    Setkání se uskutečnilo na námořní základně v Portsmouthu, kde oba lídři navštívili ukrajinské vojáky účastnící se cvičení Sea Breeze. Burnham potvrdil, že Spojené království dodrží všechny své dřívější finanční i vojenské závazky vůči Kyjevu a bude bránící se zemi podporovat tak dlouho, jak to bude nutné.

    Součástí jednání bylo také oznámení konkrétní technologické pomoci pro ukrajinskou armádu. Velká Británie předá Ukrajině duševní vlastnictví k novému systému elektronického boje s názvem Stone Cloak. Tato rušící zařízení o velikosti tabletu mají chránit ukrajinské drony před odhalením a umožnit jejich výrobu ve větším měřítku přímo na Ukrajině. Zelenskyj uvedl, že technologie bude na bojišti významným přínosem.

    Londýn zároveň slíbil pokračovat v diplomatickém úsilí o příměří a obnovení jednání, u nichž musí mít Ukrajina i Evropa své místo. Britská pomoc Kyjevu od roku 2022 dosáhla 25 miliard liber, z toho 16 miliard tvoří vojenská podpora.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    maj; natoaktual.cz

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