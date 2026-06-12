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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Britský ministr obrany rezignoval kvůli sporu o vojenské výdaje

    12. června 2026  16:21
    Britský ministr obrany John Healey rezignoval na svou funkci kvůli neshodám ohledně budoucího financování obrany.  

    ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Ve svém rezignačním dopise britskému premiérovi Keiru Starmerovi uvedl, že plánované navýšení výdajů do roku 2035 zdaleka neodpovídá tomu, co obrana země v této nebezpečné době potřebuje. Podle Healeyho vláda ani ministerstvo financí nebyly ochotny poskytnout zdroje nutné k reakci na rostoucí bezpečnostní hrozby.

    Rezignace přichází v době, kdy Británie řeší, jak splnit nové cíle Severoatlantické aliance v oblasti obranných výdajů a zároveň čelí omezeným veřejným financím. Současně s Healeym odstoupili také ministr pro ozbrojené síly Al Carns a Healeyho poradkyně Pamela Nash. Premiér Starmer jmenoval novým ministrem obrany bývalého armádního důstojníka Dana Jarvise.

    Odchod jednoho z nejvýraznějších členů vlády představuje další komplikaci pro Starmera, který se po volebních neúspěších a vnitrostranické kritice snaží udržet svou pozici. Healey byl považován za důležitého partnera evropských spojenců a ve svém dopise naznačil, že současné obranné plány mohou vést ke snížení připravenosti britských ozbrojených sil a zvýšení rizik pro personál nasazený v operacích.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

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