Ve svém rezignačním dopise britskému premiérovi Keiru Starmerovi uvedl, že plánované navýšení výdajů do roku 2035 zdaleka neodpovídá tomu, co obrana země v této nebezpečné době potřebuje. Podle Healeyho vláda ani ministerstvo financí nebyly ochotny poskytnout zdroje nutné k reakci na rostoucí bezpečnostní hrozby.
Rezignace přichází v době, kdy Británie řeší, jak splnit nové cíle Severoatlantické aliance v oblasti obranných výdajů a zároveň čelí omezeným veřejným financím. Současně s Healeym odstoupili také ministr pro ozbrojené síly Al Carns a Healeyho poradkyně Pamela Nash. Premiér Starmer jmenoval novým ministrem obrany bývalého armádního důstojníka Dana Jarvise.
Odchod jednoho z nejvýraznějších členů vlády představuje další komplikaci pro Starmera, který se po volebních neúspěších a vnitrostranické kritice snaží udržet svou pozici. Healey byl považován za důležitého partnera evropských spojenců a ve svém dopise naznačil, že současné obranné plány mohou vést ke snížení připravenosti britských ozbrojených sil a zvýšení rizik pro personál nasazený v operacích.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)