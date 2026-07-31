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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Britská vláda a policie přezkoumávají předávání trestních kauz americké armádě

    31. července 2026  13:49
    Britské ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti i vedení policie zahájily revizi postupů, podle nichž jsou případy amerických vojáků podezřelých ze závažných trestných činů na území Spojeného království předávány americkým vojenským orgánům.  

    Letouny F-35B na palubě britské letadlové lodi HMS Queen Elizabeth | foto: Royal Navy

    Impulzem se stala zjištění deníku The Guardian, podle nichž britské policejní sbory v několika případech přenechaly jurisdikci americké armádě, a to i u podezření ze závažných sexuálních trestných činů spáchaných mimo službu na britských občankách.

    Kritika se soustředí na skutečnost, že americká vojenská justice u některých trestných činů vychází z odlišných právních definic než britské soudy a obětem neposkytuje vždy stejné procesní záruky. Předseda Národní rady policejních náčelníků Gavin Stephens proto vyzval všechny policejní sbory v Anglii a Walesu k důslednému dodržování platných pravidel při případech týkajících se příslušníků zahraničních ozbrojených sil.

    Součástí vládní revize je také prověření, zda policie před postoupením kauz americkým vojenským orgánům konzultovala svůj postup s britskou Královskou prokuraturou (Crown Prosecution Service), jak vyžadují platné předpisy. Britští ministři zároveň avizovali, že budou po Spojených státech požadovat vysvětlení okolností některých medializovaných případů a vyhodnotí, zda je nutné pravidla pro řešení trestných činů příslušníků zahraničních armád na britském území změnit.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    maj; natoaktual.cz

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