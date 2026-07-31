Impulzem se stala zjištění deníku The Guardian, podle nichž britské policejní sbory v několika případech přenechaly jurisdikci americké armádě, a to i u podezření ze závažných sexuálních trestných činů spáchaných mimo službu na britských občankách.
Kritika se soustředí na skutečnost, že americká vojenská justice u některých trestných činů vychází z odlišných právních definic než britské soudy a obětem neposkytuje vždy stejné procesní záruky. Předseda Národní rady policejních náčelníků Gavin Stephens proto vyzval všechny policejní sbory v Anglii a Walesu k důslednému dodržování platných pravidel při případech týkajících se příslušníků zahraničních ozbrojených sil.
Součástí vládní revize je také prověření, zda policie před postoupením kauz americkým vojenským orgánům konzultovala svůj postup s britskou Královskou prokuraturou (Crown Prosecution Service), jak vyžadují platné předpisy. Britští ministři zároveň avizovali, že budou po Spojených státech požadovat vysvětlení okolností některých medializovaných případů a vyhodnotí, zda je nutné pravidla pro řešení trestných činů příslušníků zahraničních armád na britském území změnit.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)