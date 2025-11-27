Mezi britskými veliteli roste znepokojení nad rozporem mezi sliby britské vlády premiéra Sira Keira Starmera o obnově oslabených sil Velké Británie a realitou současného britského obranného rozpočtu, který je podle nich navyšován příliš pomalu.
„Faktem zůstává, že britský Strategický obranný přezkum (SDR) mířil ke hvězdám, ale my máme palivo jen pro Měsíc,“ uvedl jeden ze zdrojů z britského vojenského velení.
Jako příklad zmínil, že britský generál Sir Roly Walker, velitel britské pozemní armády, si je velmi dobře vědom finančních problémů, kterým jeho služba čelí, zejména v souvislosti s plány na navýšení počtu britských vojáků ze 72 500 na 76 000 v příštím volebním období parlamentu. Britská obranná revize stanoví potřebu vyššího počtu vojáků, takový krok však vyžaduje dostatečné finanční prostředky na jejich nábor, výcvik a vybavení. Stejně tak existuje cíl rozšířit britské záložní síly, což rovněž představuje významné náklady.
Navzdory těmto ambicím má Velká Británie do roku 2027 pouze postupně zvýšit britské výdaje na obranu z přibližně 2,3 % HDP na 2,5 %. Plány na dosažení nového cíle NATO ve výši 3,5 % HDP se neočekávají dříve než kolem roku 2035.
Zdroj: Sky News (Velká Británie)