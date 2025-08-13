Podle něj to vyžaduje od politiků otevřeně vysvětlit veřejnosti rizika a hrozby, s nimiž se Velká Británie potýká, zejména nedostatek komplexní protivzdušné a protiraketové obrany.
Upozornil, že bez pochopení hrozby ze strany Ruska bude obtížné veřejnost přesvědčit o nutnosti vyšších výdajů. „Pokud jste napadeni, jako na východní Ukrajině, pak je téměř irelevantní, kolik vydáváte na sociální zabezpečení, na justici a na vzdělávání, protože jste pod autoritářským režimem,“ dodal.
Premiér Velké Británie Keir Starmer se k pětiprocentnímu závazku připojil po výzvách amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské státy převzaly větší díl odpovědnosti za evropskou bezpečnost. Starmer čelí kritice za nejasnosti ohledně navýšení financování a za upřednostnění obrany před jinými resorty. V červenci musel ustoupit od plánů na omezení sociálních výdajů, které měly navýšení rozpočtu částečně pokrýt.
Mluvčí ministerstva obrany uvedl, že Británie „vstupuje do nové éry připravenosti na vedení války“, která bude „poháněna největším trvalým navýšením výdajů na obranu od konce studené války.“
Zdroj: Politico(Brusel)