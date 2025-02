Před soudem Khalife tvrdil, že chtěl být dvojitým agentem. „Už jen samotný fakt, že jste se pustil do tohoto nebezpečného a fantastického plánu, dokazuje vaši nezralost a nedostatek rozvahy,“ uvedla soudkyně Bobbie Cheema-Grubb.

Khalife byl zatčen v roce 2023, ale krátce na to při čekání na soudní proces unikl z londýnské věznice Wandsworth. Jeho únik vedl k rozsáhlému pátrání, ale byl rychle zadržen.

Odsouzený vstoupil do armády v roce 2018, když mu bylo 16 let. Podle prokuratury byl Khalife od vstupu do britské armády v kontaktu s mužem napojeným na íránské zpravodajské služby.

Zdroj: Al Džazíra (Katar)