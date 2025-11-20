Podle britského ministra obrany Johna Healeyho zamířila loď laserem na piloty britských průzkumných letounů, kteří monitorovali její činnost.
„Je to poprvé, co jsme zaznamenali takové jednání ze strany Jantaru proti britskému RAF. Bereme to nesmírně vážně,“ řekl Healey. „Můj vzkaz Rusku a Putinovi je tento: Vidíme vás. Víme, co děláte. A pokud Jantar tento týden popluje na jih, jsme připraveni,“ dodal Healey. Jantar je podle něj součástí ruské flotily ohrožující podmořskou infrastrukturu spojenců, včetně kabelů a plynovodů v Baltském moři.
Healey zdůraznil, že Spojené království pečlivě sleduje pohyb lodi, jež je schopná jak zpravodajských operací v době míru, tak sabotáží v době konfliktu.
Podle britského ministerstva obrany nejde o první incident tohoto typu. Po varování v loňském roce. Jantar opustil britské vody, později byl však při průjezdu Lamanšským průlivem sledován fregatou HMS Somerset, která zajišťuje ochranu britského pobřeží.
Zdroj: CBS News (USA)