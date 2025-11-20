natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Británie varuje Rusko po incidentu se špionážní lodí: „Jsme připraveni“

    20. listopadu 2025  15:06
    Velká Británie varovala Rusko, že je připravena reagovat na jakékoli narušení svého území poté, co byla ruská špionážní loď Jantar zachycena na okraji britských vod u Skotska.  

    Britská fregata HMS Somerset sleduje v Lamanšském průlivu ruské špionážní plavidlo Jantar | foto: @DefenceHQ

    Podle britského ministra obrany Johna Healeyho zamířila loď laserem na piloty britských průzkumných letounů, kteří monitorovali její činnost.

    „Je to poprvé, co jsme zaznamenali takové jednání ze strany Jantaru proti britskému RAF. Bereme to nesmírně vážně,“ řekl Healey. „Můj vzkaz Rusku a Putinovi je tento: Vidíme vás. Víme, co děláte. A pokud Jantar tento týden popluje na jih, jsme připraveni,“ dodal Healey. Jantar je podle něj součástí ruské flotily ohrožující podmořskou infrastrukturu spojenců, včetně kabelů a plynovodů v Baltském moři.

    Healey zdůraznil, že Spojené království pečlivě sleduje pohyb lodi, jež je schopná jak zpravodajských operací v době míru, tak sabotáží v době konfliktu.

    Podle britského ministerstva obrany nejde o první incident tohoto typu. Po varování v loňském roce. Jantar opustil britské vody, později byl však při průjezdu Lamanšským průlivem sledován fregatou HMS Somerset, která zajišťuje ochranu britského pobřeží.

    Zdroj: CBS News (USA)

    vst;

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

