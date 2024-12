Konkrétní podrobnosti však neposkytl, přesto možnost vyslání vojáků nevyloučil.

Spojené království cvičí ukrajinské jednotky na svém území již od roku 2022. Na Ukrajině navíc působí malý tým britských armádních zdravotníků, kteří poskytují speciální výcvik.

Ačkoli Británie a další členové NATO dosud na Ukrajinu vojáky nenasadili ani nezavedli bezletovou zónu, obávajíce se rizika přímého konfliktu s Ruskem, otázka posílení podpory stále zůstává na stole.

Healey přijel do Kyjeva s příslibem dodatečné vojenské pomoci ve výši 225 milionů liber, která zahrnuje dodávky dalších dronů, dělostřeleckých granátů a systémů protivzdušné obrany. Zdůraznil, že cílem je dostat Ukrajinu do co nejsilnější pozice v nadcházejícím roce.

To podle něj zahrnuje více zbraní, intenzivnější výcvik a přísnější sankce vůči Rusku.

Zdroj: BBC (Velká Británie)