    Britská armáda cvičí v tunelech londýnského metra

    26. května 2026  15:58
    Tajné vojenské cvičení v nevyužívané části londýnského metra uspořádala britská armáda kvůli nácviku reakce Severoatlantické aliance na budoucí možné ruské útoky.  

    Supacat „Jackal“ britských jednotek v Afghánistánu | foto: mod.uk

    Stovky vojáků se zapojily do cvičení Arrcade Strike ve stanici Charing Cross, které armáda označila za jedno z nejambicióznějších za poslední generaci.

    Cvičení organizoval Allied Rapid Reaction Corps, tedy velitelství NATO vedené britskou armádou. Scénář simuloval rok 2030, kdy podle vojenských plánovačů může být hrozba ze strany Ruska nejvážnější. Jednotky nacvičovaly velení rozsáhlé operace zahrnující přibližně 100 tisíc vojáků z Británie a spojeneckých států.

    Britská armáda uvedla, že přesun pod zem zvyšuje šanci na přežití při útoku a snižuje možnost odhalení velitelských stanovišť. Podle armádních představitelů jde o zkušenost převzatou z války na Ukrajině a od spojenců na východním křídle Aliance.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

