Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Británie povolila zadržování ruských tankerů

    27. března 2026  16:29
    Britský premiér Keir Starmer povolil armádě zastavovat a zadržovat ruské lodě v britských vodách, aby narušil činnost takzvané „stínové flotily“, kterou Rusko využívá k obcházení sankcí při vývozu ropy.  

    ilustrační foto. | foto: @SuomenPoliisi

    Jde o první případ, kdy britské síly získaly pravomoc tyto lodě přímo obsazovat.

    Opatření navazuje na kroky dalších evropských zemí, které se snaží omezit ruské příjmy z ropy. Vláda plánuje zasáhnout proti lodím, které jsou ozbrojené, nebo využívají techniky k vyhýbání se kontrol. Po jejich zadržení mohou úřady zahájit trestní řízení proti provozovatelům, nebo členům posádky.

    Britské úřady uvedly, že Lamanšským průlivem pravidelně proplouvá alespoň deset sankcionovaných tankerů každý měsíc. Nové opatření by mohlo tyto lodě přinutit volit delší a nákladnější trasy.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

