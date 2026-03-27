Jde o první případ, kdy britské síly získaly pravomoc tyto lodě přímo obsazovat.
Opatření navazuje na kroky dalších evropských zemí, které se snaží omezit ruské příjmy z ropy. Vláda plánuje zasáhnout proti lodím, které jsou ozbrojené, nebo využívají techniky k vyhýbání se kontrol. Po jejich zadržení mohou úřady zahájit trestní řízení proti provozovatelům, nebo členům posádky.
Britské úřady uvedly, že Lamanšským průlivem pravidelně proplouvá alespoň deset sankcionovaných tankerů každý měsíc. Nové opatření by mohlo tyto lodě přinutit volit delší a nákladnější trasy.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)