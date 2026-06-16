Plavidlo je součástí takzvané stínové flotily, kterou Moskva využívá k tajné přepravě paliva, čímž obchází mezinárodní sankce a financuje agresi na Ukrajině. Ke špičkově koordinované akci došlo během brzkých ranních hodin, kdy se speciální jednotky slanily na palubu z vrtulníků za podpory francouzských sil, čímž Spojené království přešlo od dosavadní asistenční role k přímým zásahům.
Nový britský ministr obrany Dan Jarvis uvedl, že toto vůbec první britské fyzické zadržení lodi narušilo Putinovu válečnou ekonomiku a snížilo schopnost Ruska ohrožovat bezpečnost v Evropě. Úspěšný zásah přichází pro Londýn v klíčovou chvíli, neboť premiér Keir Starmer čelí ostré vnitropolitické kritice kvůli podfinancování národní obrany, jež vedlo k nedávné rezignaci Jarvisova předchůdce Johna Healeyho. Samotný tanker, který kvůli nejasnému pojištění představuje obrovské environmentální riziko, bude nyní pod dohledem izolován na kotvišti u jižního pobřeží Anglie.
Tato plavidla stínové flotily dlouhodobě zneklidňují státy, které jsou členy Severoatlantické aliance, protože jsou podezřelá z poškozování podmořských kabelů v Baltském moři vrámci hybridní války.
Podle analytiků NATO navíc tyto tajné transporty ropy přímo financují moskevské útoky na ukrajinská města. Operaci proto okamžitě uvítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který vyzval evropské spojence k větší ostražitosti a k přijetí legislativy, jež umožní nejen zadržování těchto plavidel, ale i plošné zabavování veškeré přepravované ropy.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)