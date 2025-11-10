Ve čtvrtek muselo být dočasně uzavřeno bruselské letiště poté, co byly poblíž spatřeny drony. Další incidenty se odehrály u vojenské základny. Belgické i německé ministerstvo obrany uvedly, že Rusko je pravděpodobným pachatelem, avšak belgický ministr obrany Theo Francken dříve konstatoval, že k takovému závěru neexistují žádné důkazy.
„Zpočátku jsme lety dronů nad našimi vojenskými základnami považovali za náš problém. Nyní se to však stalo vážnou hrozbou, která ohrožuje civilní infrastrukturu napříč několika evropskými zeměmi,“ uvedl Francken. Londýn vyšle příslušníky 2. ochranného křídla RAF a poskytne Belgii technologie proti dronům. Podle ministra obrany Johna Healeyho „naše síla spočívá v aliancích a společném odhodlání bránit kritickou infrastrukturu a vzdušný prostor“.
Zdroj: BBC News (Velká Británie)