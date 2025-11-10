natoaktual.cz

    Británie pomůže Belgii chránit vzdušný prostor před drony

    10. listopadu 2025  16:30
    Velká Británie poskytne Belgii vojenskou podporu po sérii podezřelých narušení jejího vzdušného prostoru drony, které jsou připisovány Rusku. Oznámil to nový náčelník generálního štábu britských ozbrojených sil Richard Knighton, podle něhož si Brusel vyžádal pomoc začátkem týdne. Na cestě jsou již vybavení i personál.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    Ve čtvrtek muselo být dočasně uzavřeno bruselské letiště poté, co byly poblíž spatřeny drony. Další incidenty se odehrály u vojenské základny. Belgické i německé ministerstvo obrany uvedly, že Rusko je pravděpodobným pachatelem, avšak belgický ministr obrany Theo Francken dříve konstatoval, že k takovému závěru neexistují žádné důkazy.

    „Zpočátku jsme lety dronů nad našimi vojenskými základnami považovali za náš problém. Nyní se to však stalo vážnou hrozbou, která ohrožuje civilní infrastrukturu napříč několika evropskými zeměmi,“ uvedl Francken. Londýn vyšle příslušníky 2. ochranného křídla RAF a poskytne Belgii technologie proti dronům. Podle ministra obrany Johna Healeyho „naše síla spočívá v aliancích a společném odhodlání bránit kritickou infrastrukturu a vzdušný prostor“.

    Zdroj: BBC News (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

