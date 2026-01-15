Obě země chtějí společně rozvíjet nové obranné schopnosti, podporovat vznik výrobních kapacit v Evropě a zlepšit koordinaci prostřednictvím společného výcviku ve virtuálním prostředí, který sníží náklady i rizika cvičení v terénu.
Spolupráce se uskuteční v rámci britské iniciativy v Severoatlantické alianci zvané DIAMOND zaměřené na integrovanou protivzdušnou a protiraketovou obranu. Dohodu potvrdili při jednání v Londýně britský premiér Keir Starmer a polský prezident Karol Nawrocki. Toto setkání také potvrdilo větší spolupráci jejich zemí při výcviku vrtulníkových pilotů: od letošního léta začne postupně osm polských pilotů vrtulníků a dva instruktoři působit ve Velké Británii na základně RAF Shawbury v rámci programu NATO Flight Training Europe. Londýn zdůrazňuje, že užší spolupráce s Polskem posiluje bezpečnost východního křídla NATO a přispívá k obraně Evropy v době rostoucího napětí.
Zdroj: GOV.UK (Velká Británie)