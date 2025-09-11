Šlo o první incident tohoto druhu u členského státu NATO od začátku války na Ukrajině.
Polsko se následně odvolalo na článek 4 Washingtonské smlouvy, který umožňuje kterémukoli členskému státu požádat o konzultace, pokud je ohrožena jeho bezpečnost. Britský ministr obrany John Healey prohlásil, že Velká Británie bude stát při Polsku a podpoří posílení odstrašujícího postavení NATO na východním křídle Aliance.
„Jako spojenec v NATO podpoříme naše polské přátele. Sehrajeme svou roli v zajištění bezpečnosti polského národa,“ uvedl Healey po jednáních v Londýně se svými protějšky z Francie, Německa, Itálie, Polska a Ukrajiny. Dodal, že Vladimir Putin „nás znovu zkouší“, a připomněl, že v Polsku je už nyní rozmístěno 300 britských vojáků.
„V rámci NATO uděláme vše, co je v našich silách, jako součást kolektivní reakce, kterou od nás Polsko požaduje,“ dodal.
Ruské ministerstvo obrany v reakci uvedlo, že drony nebyly určeny k útoku na Polsko, a prohlásilo, že je připraveno vést s Varšavou diskusi.
