Řekl to při podpisu nové smlouvy o obranné a bezpečnostní spolupráci s polským premiérem Donaldem Tuskem.
Dohoda má podle britské vlády posílit spolupráci v obraně, kybernetické bezpečnosti, ochraně hranic i boji proti organizovanému zločinu. Text smlouvy označuje Rusko za „nejvýznamnější dlouhodobou hrozbu“ pro euroatlantickou bezpečnost a potvrzuje závazek obou zemí vůči Severoatlantické alianci.
Význam smlouvy ale zpochybnil obranný expert Ed Arnold z think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). Podle něj Británie a Polsko podobné dohody uzavřely už v letech 2018 a 2023 a nová smlouva nepředstavuje „generační změnu“, jak ji popsal Starmer.
Zdroj: BBC (Velká Británie)