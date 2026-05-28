    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Británie a Polsko podepsaly novou bezpečnostní smlouvu

    28. května 2026  17:50
    Britský premiér Keir Starmer uvedl, že Velká Británie a Polsko nestojí před „žádnou větší výzvou“ než je ruská agrese.  

    Britský premiér Keir Starmer | foto: @10DowningStreet

    Řekl to při podpisu nové smlouvy o obranné a bezpečnostní spolupráci s polským premiérem Donaldem Tuskem.

    Dohoda má podle britské vlády posílit spolupráci v obraně, kybernetické bezpečnosti, ochraně hranic i boji proti organizovanému zločinu. Text smlouvy označuje Rusko za „nejvýznamnější dlouhodobou hrozbu“ pro euroatlantickou bezpečnost a potvrzuje závazek obou zemí vůči Severoatlantické alianci.

    Význam smlouvy ale zpochybnil obranný expert Ed Arnold z think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). Podle něj Británie a Polsko podobné dohody uzavřely už v letech 2018 a 2023 a nová smlouva nepředstavuje „generační změnu“, jak ji popsal Starmer.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

