Chce od ministerstva financí dodatečné prostředky pro armádu. K tomuto kroku přistoupil bezprostředně po šokující rezignaci svého předchůdce Johna Healeyho a ministra pro ozbrojené síly Ala Carnse. Oba odstoupili na protest proti vládnímu návrhu rozpočtu, který podle nich nedostatečně financuje armádu a ohrožuje bezpečnost země.
Rozpočtové neshody znesnadnily přípravu britského obranného investičního plánu, který měl Londýn představit na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Jádrem sporu je neochota ministerstva financí garantovat pevný harmonogram pro zvýšení vojenských výdajů na slíbená 3 procenta HDP do roku 2030. Odcházející ministři otevřeně varovali, že britská armáda je v současnosti v kritickém stavu a navržený rozpočet znemožňuje její nutnou modernizaci.
Nová britská administrativa se tak ocitla pod silným politickým tlakem, neboť odchody ministrů vyvolaly vzpouru i mezi dalšími labouristickými poslanci. Ministr Jarvis má nyní za úkol najít do července kompromis a ujistit partnery v NATO, že britské závazky vůči kolektivní obraně a podpoře Ukrajiny zůstávají pevné.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)