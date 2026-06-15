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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Nový britský ministr obrany přehodnotí plán vojenských výdajů

    15. června 2026  14:38
    Nově jmenovaný britský ministr obrany Dan Jarvis plánuje zásadně přepracovat sporný desetiletý plán vojenských investic.  

    Ponorka britského královského námořnictva HMS Vengeance schopná nést atomové balistické rakety. | foto: Royal Navy

    Chce od ministerstva financí dodatečné prostředky pro armádu. K tomuto kroku přistoupil bezprostředně po šokující rezignaci svého předchůdce Johna Healeyho a ministra pro ozbrojené síly Ala Carnse. Oba odstoupili na protest proti vládnímu návrhu rozpočtu, který podle nich nedostatečně financuje armádu a ohrožuje bezpečnost země.

    Rozpočtové neshody znesnadnily přípravu britského obranného investičního plánu, který měl Londýn představit na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Jádrem sporu je neochota ministerstva financí garantovat pevný harmonogram pro zvýšení vojenských výdajů na slíbená 3 procenta HDP do roku 2030. Odcházející ministři otevřeně varovali, že britská armáda je v současnosti v kritickém stavu a navržený rozpočet znemožňuje její nutnou modernizaci.

    Nová britská administrativa se tak ocitla pod silným politickým tlakem, neboť odchody ministrů vyvolaly vzpouru i mezi dalšími labouristickými poslanci. Ministr Jarvis má nyní za úkol najít do července kompromis a ujistit partnery v NATO, že britské závazky vůči kolektivní obraně a podpoře Ukrajiny zůstávají pevné.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    maj; IC NATO natoaktual.cz

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