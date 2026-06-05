„Toto je nejnebezpečnější období, jaké jsem zažil,“ řekl. V rozhovoru pro BBC uvedl, že Rusko testuje britskou obranu, zvyšuje sázky a riskuje překročení hranice. Podle něj se britské ozbrojené síly musí připravit nejen na krátké konflikty, ale také na delší války podobné té na Ukrajině.
Knighton upozornil na zvýšenou aktivitu ruského dálkového letectva v severních oblastech, stejně jako na kybernetické útoky, sabotáže a pokusy o atentáty. Zdůraznil také rostoucí význam dronů a autonomních systémů pro budoucí válčení. Podle něj musí společnost i politici přijmout, že současné bezpečnostní prostředí vyžaduje jiné priority. „Přesně jak říká premiér, musíme na obranu vydávat více a dělat to rychleji. Výzvou pro ministry je učinit tato obtížná rozhodnutí o prioritách,“ uvedl.
Jeho slova zazněla před očekávaným zveřejněním obranného investičního plánu, který má určit financování nové techniky a infrastruktury na příští desetiletí. Knighton uvedl, že ministři si hrozby uvědomují a že obranné výdaje rostou, zároveň ale budou muset činit obtížná rozhodnutí o prioritách.
Zdroj: BBC (Velká Británie)