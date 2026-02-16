Ve společném textu uvedli, že ruský vojenský postoj se posunul na západ a Evropa potřebuje zásadní změnu v obraně. „Toto úsilí má morální rozměr. Znovuvyzbrojení není podněcování k válce; je to odpovědný krok národů odhodlaných chránit své obyvatelstvo a zachovat mír,“ napsali Knighton a Breuer.
Zároveň upozornili na neochotu voličů v Británii i Německu nést ekonomické náklady vyšších výdajů na obranu, i když se lidé obávají velkého konfliktu. Průzkumy ukazují slabou podporu pro zvyšování daní či škrty jinde. Britský premiér Keir Starmer na Mnichovské bezpečnostní konferenci zdůraznil potřebu užší evropské obranné spolupráce.
Knighton a Breuer varují, že pokud Rusko uvidí Evropu jako slabou nebo rozdělenou, může rozšířit agresi za Ukrajinu. Volají po obraně celé společnosti, zahrnující infrastrukturu, výzkum i připravenost institucí. Německo i Británie mezitím zvyšují kapacity, od posílení východního křídla NATO po budování muničních továren.
„Musíme pochopit, že v éře velmocí už naše svoboda není daná. Je v sázce. Budeme muset prokázat pevnost a odhodlání, abychom tuto svobodu prosadili,“ pronesl německý kancléř Friedrich Merz.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)