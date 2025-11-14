Součástí úderné skupiny je například letadlová loď HMS Prince of Wales (R09) a norská fregata HNoMS Roald Amundsen (F311). Pro operace ve Středomoří a v okolí Itálie byla skupina posílena o italskou fregatu ITS Luigi Rizzo (F-595).
Cvičení Falcon Strike, vedené Itálií a probíhající od 3. do 14. listopadu, zahrnuje více než 50 letadel z Itálie, USA, Velké Británie, Francie a Řecka. Zaměřuje se na integraci letadel čtvrté a páté generace do společných bojových formací. Součástí je také nácvik agilního bojového nasazení (ACE), který prověřuje schopnost NATO rychle se přesouvat, operovat z rozptýlených základen a zároveň udržet vysokou bojovou efektivitu.
Zdroj: USNI news (USA)