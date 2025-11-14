natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Britská úderná skupina letadlových lodí se účastní cvičení NATO

    14. listopadu 2025  15:54
    Britská úderná skupina letadlových lodí se zapojila do cvičení NATO Falcon Strike, když vstoupila do závěrečné fáze svého nasazení v rámci operace Highmast ve Středomoří a Indo-Pacifiku.  

    Britská letadlová loď HMS Queen Elizabeth (v pozadí) a sesterská Prince of Wales | foto: Royal Navy

    Součástí úderné skupiny je například letadlová loď HMS Prince of Wales (R09) a norská fregata HNoMS Roald Amundsen (F311). Pro operace ve Středomoří a v okolí Itálie byla skupina posílena o italskou fregatu ITS Luigi Rizzo (F-595).

    Cvičení Falcon Strike, vedené Itálií a probíhající od 3. do 14. listopadu, zahrnuje více než 50 letadel z Itálie, USA, Velké Británie, Francie a Řecka. Zaměřuje se na integraci letadel čtvrté a páté generace do společných bojových formací. Součástí je také nácvik agilního bojového nasazení (ACE), který prověřuje schopnost NATO rychle se přesouvat, operovat z rozptýlených základen a zároveň udržet vysokou bojovou efektivitu.

    Zdroj: USNI news (USA)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media