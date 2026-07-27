Důvodem jsou spory o právní rámec obranné spolupráce mezi oběma zeměmi. Keňští zákonodárci požadují jasnější pravidla odpovědnosti britských vojáků obviněných z trestných činů nebo porušování lidských práv na keňském území.
Britské a keňské ozbrojené síly spolu prostřednictvím výcvikové jednotky BATUK u města Nanyuki cvičí už několik desetiletí. Keňa je pro britskou armádu důležitým výcvikovým zázemím ve východní Africe, Nairobi však usiluje o větší pravomoci při řešení případných incidentů s příslušníky zahraničních sil.
Londýn vyjádřil nad vzniklou situací lítost a zdůraznil zájem na pokračování bezpečnostní spolupráce. Obě země nyní hledají shodu na úpravě dohody, která by zachovala společný výcvik a zároveň zohlednila požadavky Keni na právní odpovědnost zahraničních vojáků.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)