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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Velká Británie zrušila vojenské cvičení v Keni kvůli právním sporům

    27. července 2026  15:50
    Britské ministerstvo obrany zrušilo plánované zářijové vojenské cvičení v Keni, protože nezískalo potřebná povolení.  

    ilustrační foto | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Důvodem jsou spory o právní rámec obranné spolupráce mezi oběma zeměmi. Keňští zákonodárci požadují jasnější pravidla odpovědnosti britských vojáků obviněných z trestných činů nebo porušování lidských práv na keňském území.

    Britské a keňské ozbrojené síly spolu prostřednictvím výcvikové jednotky BATUK u města Nanyuki cvičí už několik desetiletí. Keňa je pro britskou armádu důležitým výcvikovým zázemím ve východní Africe, Nairobi však usiluje o větší pravomoci při řešení případných incidentů s příslušníky zahraničních sil.

    Londýn vyjádřil nad vzniklou situací lítost a zdůraznil zájem na pokračování bezpečnostní spolupráce. Obě země nyní hledají shodu na úpravě dohody, která by zachovala společný výcvik a zároveň zohlednila požadavky Keni na právní odpovědnost zahraničních vojáků.

    Zdroj: Al Jazeera (Katar)

    maj; natoaktual.cz

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