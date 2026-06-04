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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Při havárii vrtulníku během výcviku zahynuli tři britští vojáci

    4. června 2026  21:13
    Tři příslušníci britského námořnictva zahynuli při havárii vrtulníku Merlin Mk4 během výcvikového letu v hrabství Devon.  

    ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Záchranné složky byly přivolány k oblasti Sourton Down poblíž města Okehampton krátce před čtvrtou hodinou ranní. Královské námořnictvo uvedlo, že rodiny obětí byly informovány a požádaly o soukromí. Příčiny nehody nyní vyšetřuje britský Úřad pro vyšetřování vojenských leteckých nehod (DAIB).

    Náčelník námořnictva admirál Gwyn Jenkins označil tragédii za velký šok pro celou námořní komunitu a vyjádřil soustrast rodinám a blízkým obětí. „Vím, že to bude pro celou naši námořní komunitu obrovský šok, a vyjadřuji svou nejhlubší soustrast rodinám, přátelům a blízkým, které tato tragédie zasáhla,“ uvedl. Soustrast vyjádřili také britský premiér Keir Starmer, ministr obrany John Healey i princezna z Walesu Catherine, která uvedla, že ona i princ William myslí na rodiny a přátele zesnulých. Podle BBC je král Karel III. o nehodě informován a rodinám obětí napíše soukromý dopis.

    Vrtulník Merlin Mk4 patřil k flotile Commando Helicopter Force dislokované na základně RNAS Yeovilton v Somersetu a slouží k podpoře jednotek Royal Marines. Oblast severního Dartmooru, kde k havárii došlo, je běžně využívána k výcviku vojenských vrtulníků. Svědci uvedli, že krátce před pádem slyšeli neobvyklé zvuky motoru a stroj letěl velmi nízko.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

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