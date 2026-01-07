natoaktual.cz

    Británie a Francie jsou po příměří připraveny vyslat vojáky na Ukrajinu

    7. ledna 2026  16:41
    Velká Británie a Francie po pařížském summitu koalice ochotných oznámily, že jsou po uzavření mírové dohody připraveny vyslat své vojáky na Ukrajinu.  

    Francouzský prezident Emmanuel Macron | foto: European Parliament

    Prezidenti Francie, Emmanuel Macron, a Ukrajiny, Volodymyr Zelenskyj, spolu s britským premiérem Keirem Starmerem podepsali deklaraci, která má otevřít cestu k poválečným bezpečnostním zárukám. Jednání se účastnili i zástupci USA včetně vyslance Steva Witkoffa.

    Starmer uvedl, že po příměří obě země zřídí napříč Ukrajinou vojenská centra a zázemí pro podporu obrany. Macron zároveň zdůraznil, že jednotky mají působit daleko za linií kontaktu a jejich úkolem bude hlavně uklidnit situaci a pomoci s dohledem nad příměřím pod americkým vedením. O velikosti či přesném mandátu se zatím nemluvilo.

    Současně ale pokračují složitá jednání o míru. „Prezident od svých závazků neustupuje, je silný pro zemi Ukrajinu i pro mírovou dohodu. Budeme stát při Ukrajincích a pomáhat jim dosáhnout konečného míru,“ uvedl Witkoff. Zelenskyj označil územní ústupky za sporný bod a Rusko dlouhodobě odmítá jakoukoli přítomnost vojáků Severoatlantické aliance na ukrajinské půdě. Itálie a Polsko už navíc daly najevo, že své vojáky nepošlou.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

