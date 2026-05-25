    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Velká Británie a Francie odmítly plán NATO na navýšení pomoci Ukrajině

    25. května 2026  15:48
    Velká Británie, Francie a další státy Severoatlantické aliance odmítly návrh, podle kterého by členské země vyčleňovaly 0,25 procenta HDP na vojenskou pomoc Ukrajině.  

    Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

    Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že návrh naráží na výrazný odpor části spojenců. Podle zdrojů deníku The Telegraph patří mezi odpůrce také Kanada, Itálie a Španělsko.

    Tato zpráva přichází krátce poté, co Londýn nově povolil přepravu ruského LNG a také dovoz některých paliv vyrobených z ruské ropy ve třetích zemích. Zmírnění sankcí podle kritiků oslabuje obraz Británie jako jednoho z hlavních podporovatelů Kyjeva.

    Rutte se na setkání ministrů zahraničí NATO vyjádřil, že se Aliance musí zlepšit v rovnoměrnějším rozložení zátěže podpory Ukrajiny mezi členy. Americký prezident Donald Trump po návratu do úřadu omezuje podporu Ukrajině a vyzývá evropské spojence, aby převzali větší část finanční zátěže.

    Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

