Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že návrh naráží na výrazný odpor části spojenců. Podle zdrojů deníku The Telegraph patří mezi odpůrce také Kanada, Itálie a Španělsko.
Tato zpráva přichází krátce poté, co Londýn nově povolil přepravu ruského LNG a také dovoz některých paliv vyrobených z ruské ropy ve třetích zemích. Zmírnění sankcí podle kritiků oslabuje obraz Británie jako jednoho z hlavních podporovatelů Kyjeva.
Rutte se na setkání ministrů zahraničí NATO vyjádřil, že se Aliance musí zlepšit v rovnoměrnějším rozložení zátěže podpory Ukrajiny mezi členy. Americký prezident Donald Trump po návratu do úřadu omezuje podporu Ukrajině a vyzývá evropské spojence, aby převzali větší část finanční zátěže.
Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)