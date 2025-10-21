natoaktual.cz

    Británie chystá zákon umožňující sestřelovat drony nad vojenskými základnami

    21. října 2025  16:42
    Ministerstvo obrany Velké Británie připravuje nové pravomoci, které umožní vojákům sestřelovat neidentifikované drony ohrožující vojenské objekty.  

    Ruský úrtočný dron Šáhid/Geran | foto: @wartranslated

    Oznámí to britský ministr obrany John Healey, podle něhož opatření reaguje na rostoucí hrozbu ze strany Ruska. „Minulý měsíc jsme zaznamenali 19 dronů, které překročily polskou hranici. O několik dní později ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor, zatímco Rusko zahájilo koordinovanou kampaň s cílem ovlivnit volby v Moldavsku,“ má Haley uvést ve svém projevu.

    „Právě teď připravujeme nové pravomoci – které budou zakotveny v zákoně o ozbrojených silách (Armed Forces Bill) – umožňující sestřelit neidentifikované drony nad britskými vojenskými objekty,“ sdělí ministr obrany představitelům resortu. Opatření by se mohlo později vztahovat i na civilní objekty, například letiště. Britská armáda již využívá technologie pro sledování a rušení signálu bezpilotních letounů, nově by však měla možnost použít i přímou palbu.

    Incidenty s drony v evropském vzdušném prostoru přibývají a vedly i k dočasnému uzavírání letišť. Napětí mezi Západem a Ruskou federací přetrvává v souvislosti s válkou na Ukrajině, zatímco Moskva jakoukoli odpovědnost za tyto incidenty popírá.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

