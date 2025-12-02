Britské ministerstvo obrany otevřelo vyšetřování poté, co dokument BBC informoval, že příslušníci elitních Special Air Service (SAS) zabili během války v Afghánistánu za podezřelých okolností 54 lidí.
Současné vyšetřování se zaměřuje na sérii nočních operací britských sil mezi lety 2010 a 2013, kdy Velká Británie působila v rámci koalice vedené USA proti Tálibánu a dalším ozbrojeným skupinám. Britská vojenská policie již dříve prověřovala několik obvinění z pochybení britských jednotek v Afghánistánu, včetně těch týkajících se SAS. Ministerstvo obrany však uvedlo, že žádné z těchto šetření neshledalo dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání.
V nové neveřejné výpovědi důstojník označovaný jako N1466 – který v té době působil jako zástupce náčelníka štábu pro operace ve velitelství britských speciálních sil – popsal, že již v roce 2011 začal mít podezření ohledně počtu zadržených osob zabitých během operací jednotky UKSF1.
Na základě analýzy oficiálních hlášení z náletů uvedl, že počet zabitých nepřátel převyšoval počet zabavených zbraní a že opakující se tvrzení o zadržených, kteří se po zajetí údajně pokoušeli znovu sáhnout po zbrani či použít granát, působila nevěrohodně. Bývalý důstojník dodal, že lituje, že se tehdy sám neobrátil přímo na vojenskou policii, přestože své obavy nakonec nahlásil v roce 2015.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)