natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Bývalý důstojník vypověděl o údajných válečných zločinech britské armády v Afghánistánu

    2. prosince 2025  15:29
    Bývalý vysoce postavený britský důstojník uvedl v rámci veřejného vyšetřování, že britské speciální jednotky v Afghánistánu se zřejmě dopouštěly válečných zločinů prostřednictvím poprav podezřelých osob – a že navzdory tomu, že o těchto praktikách měli velitelé všeobecné povědomí, nebyly podniknuty žádné kroky.  

    Ilustrační foto. | foto: ISAF Media

    Britské ministerstvo obrany otevřelo vyšetřování poté, co dokument BBC informoval, že příslušníci elitních Special Air Service (SAS) zabili během války v Afghánistánu za podezřelých okolností 54 lidí.

    Současné vyšetřování se zaměřuje na sérii nočních operací britských sil mezi lety 2010 a 2013, kdy Velká Británie působila v rámci koalice vedené USA proti Tálibánu a dalším ozbrojeným skupinám. Britská vojenská policie již dříve prověřovala několik obvinění z pochybení britských jednotek v Afghánistánu, včetně těch týkajících se SAS. Ministerstvo obrany však uvedlo, že žádné z těchto šetření neshledalo dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání.

    V nové neveřejné výpovědi důstojník označovaný jako N1466 – který v té době působil jako zástupce náčelníka štábu pro operace ve velitelství britských speciálních sil – popsal, že již v roce 2011 začal mít podezření ohledně počtu zadržených osob zabitých během operací jednotky UKSF1.

    Na základě analýzy oficiálních hlášení z náletů uvedl, že počet zabitých nepřátel převyšoval počet zabavených zbraní a že opakující se tvrzení o zadržených, kteří se po zajetí údajně pokoušeli znovu sáhnout po zbrani či použít granát, působila nevěrohodně. Bývalý důstojník dodal, že lituje, že se tehdy sám neobrátil přímo na vojenskou policii, přestože své obavy nakonec nahlásil v roce 2015.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media