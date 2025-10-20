Poradci z velitelství NATO v Sarajevu spolupracovali s lehkým pěším praporem, sledovali výcvik a poskytovali odbornou podporu pro další rozvoj. Certifikace SEL-2 je součástí aliančního programu hodnocení a zpětné vazby (OCC E&F), který pomáhá partnerským zemím zlepšovat připravenost a vzájemnou spolupráci.
Úspěšné zvládnutí cvičení zároveň otevírá cestu k hodnocení NATO plánovanému na příští rok, jež má dále posílit interoperabilitu a partnerství mezi Aliancí a Bosnou a Hercegovinou.
Zdroj: NATO (Belgie)