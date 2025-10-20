natoaktual.cz

    20. října 2025  15:35
    Na výcvikovém prostoru Manjača se uskutečnilo cvičení Self-Evaluation Level 2 (SEL-2 – cvičení úrovně sebehodnocení 2). Pro Ozbrojené síly Bosny a Hercegoviny znamená důležitý krok ve zvyšování schopností a souladu se standardy Severoatlantické aliance. Během cvičení vojáci prokázali profesionalitu, týmovou spolupráci i odhodlání při prověřování svých operačních kapacit.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Poradci z velitelství NATO v Sarajevu spolupracovali s lehkým pěším praporem, sledovali výcvik a poskytovali odbornou podporu pro další rozvoj. Certifikace SEL-2 je součástí aliančního programu hodnocení a zpětné vazby (OCC E&F), který pomáhá partnerským zemím zlepšovat připravenost a vzájemnou spolupráci.

    Úspěšné zvládnutí cvičení zároveň otevírá cestu k hodnocení NATO plánovanému na příští rok, jež má dále posílit interoperabilitu a partnerství mezi Aliancí a Bosnou a Hercegovinou.

    Zdroj: NATO (Belgie)

    natoaktual.cz

