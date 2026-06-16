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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Při havárii amerického bombardéru B-52 v Kalifornii zahynulo osm lidí

    16. června 2026  15:37
    Americký strategický bombardér B-52 Stratofortress havaroval krátce po vzletu v kalifornské Mohavské poušti na Edwardsově letecké základně a po dopadu kompletně shořel.  

    Bombardér B-52 startuje na misi na Blízkém východě z americké základny Barksdale | foto: USAF

    Vojenští představitelé potvrdili, že při nehodě zahynulo všech osm lidí na palubě, mezi nimiž byli jak vojáci, tak i civilisté včetně dvou zaměstnanců společnosti Boeing. Letoun prováděl rutinní testovací misi v rámci programu modernizace radarových systémů. Podle velitelství základny nebylo možné katastrofu přežít a vyšetřování přesné příčiny může trvat až šest měsíců.

    Tento ikonický dálkový bombardér, navržený pro nesení konvenčních i jaderných zbraní, tvoří od padesátých let minulého století páteř vzdušné složky jaderného odstrašení Spojených států a hraje klíčovou roli v kolektivní obraně Severoatlantické aliance. Mise byla součástí širšího programu modernizace radarových systémů AESA, které mají na těchto stárnoucích platformách nahradit zastaralé vybavení. Alianční experti NATO incident bedlivě sledují, neboť testování nových technologií na stárnoucích platformách s sebou nese vysoká rizika, přestože zbývající flotila bombardérů zůstává plně akceschopná.

    Letečtí experti na bezpečnost předpokládají, že rychlý pád stroje bezprostředně po startu mohla způsobit závažná porucha řízení, fatální selhání motoru nebo chyba v nově testovaném zařízení. Nehoda opět otevírá debaty o rizicích spojených s vývojovými testy vojenské techniky, které letectvo provádí před plošným nákupem do výzbroje. Očekává se, že zajištění bezpečnosti strategických sil a investice do modernizace infrastruktury budou patřit mezi důležitá témata nadcházejícího červencového summitu Aliance.

    Zdroj: Associated Press (USA)

    maj; IC NATO natoaktual.cz

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