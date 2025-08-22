„Stíhací letoun vzdušných sil třemi přesně cílenými a po sobě jdoucími údery zaútočil na pozice, které Bakura obvykle využíval v oblasti Shilawa,“ uvedla armáda.
Uskupení Boko Haram mělo za cíl vytvořit v oblasti islámský stát. Zhruba od roku 2009 působí na severovýchodě Nigérie a od roku 2015 povstalecká skupina působí i v Nigeru.
Bakura se k povstalecké skupině připojil před více než 13 lety a po smrti bývalého vůdce převzal její vedení. Působení uskupení v regionu si vyžádalo asi 40 tisíc obětí.
Zdroj: France 24 (Francie)