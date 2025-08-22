natoaktual.cz

    Niger oznámil zabití vůdce povstalecké skupiny Boko Haram

    22. srpna 2025  22:50
    Nigerská armáda při letecké operaci zabila vůdce islamistické povstalecké skupiny Boko Haram Ibrahima Mahamada zvaného Bakura. Podle informací nigerské armády byl Bakura zabit na jednom z ostrovů Čadského jezera v oblasti Diffa.  

    Vůdce islamistických povstalců Boko Haram Ibrahim Mahamad zvaný Bakura | foto: @ArmeesNiger

    „Stíhací letoun vzdušných sil třemi přesně cílenými a po sobě jdoucími údery zaútočil na pozice, které Bakura obvykle využíval v oblasti Shilawa,“ uvedla armáda.

    Uskupení Boko Haram mělo za cíl vytvořit v oblasti islámský stát. Zhruba od roku 2009 působí na severovýchodě Nigérie a od roku 2015 povstalecká skupina působí i v Nigeru.

    Bakura se k povstalecké skupině připojil před více než 13 lety a po smrti bývalého vůdce převzal její vedení. Působení uskupení v regionu si vyžádalo asi 40 tisíc obětí.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    asš; natoaktual.cz

