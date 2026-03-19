Takové nasazení by Trumpovi mohlo poskytnout více možností v době, kdy zvažuje rozšíření amerických operací a válka s Íránem trvá už třetí týden.
Mezi zvažovanými variantami je i zajištění bezpečného průjezdu ropných tankerů Hormuzským průlivem, čehož by bylo možné dosáhnout především za pomoci leteckých a námořních sil. Zabezpečení průlivu by však mohlo znamenat také nasazení amerických jednotek na íránském pobřeží. Trumpova administrativa zároveň diskutovala o možnosti vyslání pozemních sil na íránský ostrov Charg, přes který směřuje 90 % íránského vývozu ropy.
Jakékoli nasazení amerických pozemních sil, byť jen pro omezenou misi, by však pro Trumpa mohlo představovat značné politické riziko. Důvodem je nízká podpora americké veřejnosti pro kampaň proti Íránu.
