    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Blízký východ: USA zvažují vyslat do oblasti vojenské posily

    19. března 2026  16:22
    Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje nasazení dalších tisíců vojáků k posílení své operace na Blízkém východě.  

    Americká armáda | foto: @USARMY

    Takové nasazení by Trumpovi mohlo poskytnout více možností v době, kdy zvažuje rozšíření amerických operací a válka s Íránem trvá už třetí týden.

    Mezi zvažovanými variantami je i zajištění bezpečného průjezdu ropných tankerů Hormuzským průlivem, čehož by bylo možné dosáhnout především za pomoci leteckých a námořních sil. Zabezpečení průlivu by však mohlo znamenat také nasazení amerických jednotek na íránském pobřeží. Trumpova administrativa zároveň diskutovala o možnosti vyslání pozemních sil na íránský ostrov Charg, přes který směřuje 90 % íránského vývozu ropy.

    Jakékoli nasazení amerických pozemních sil, byť jen pro omezenou misi, by však pro Trumpa mohlo představovat značné politické riziko. Důvodem je nízká podpora americké veřejnosti pro kampaň proti Íránu.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    aam; natoaktual.cz

