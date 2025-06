Podle amerických představitelů jde o preventivní krok na ochranu amerických sil v regionu.

„Ochrana sil je prioritou,“ uvedl jeden z amerických představitelů. Některá letadla byla přesunuta ze základny Al Udeid v Kataru a lodě opustily přístav v Bahrajnu, kde sídlí pátá flotila amerického námořnictva.

Americké velvyslanectví v Kataru zároveň dočasně omezilo přístup zaměstnanců na leteckou základnu Al Udeid, největší americké vojenské zařízení na Blízkém východě. Občany USA i personál vyzvalo ke zvýšené ostražitosti a opatrnosti s ohledem na pokračující regionální nepokoje.

Napětí v oblasti roste od chvíle, kdy Izrael zahájil letecké útoky na íránská jaderná a raketová zařízení. Prezident USA Donald Trump zatím neoznámil, zda se USA do konfliktu přímo zapojí. Írán však již varoval, že v takovém případě by odpověděl tvrdě. Podle íránského velvyslance v OSN by se americké zapojení do izraelské operace setkalo s přímou odpovědí.

Zdroj: Reuters (Velká Británie)