Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Bílý dům: Trump je otevřený setkání s Putinem, i bez účasti Zelenského

8. srpna 2025  15:53
Prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin se nemusí nejprve setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby se mohl uskutečnit summit mezi ním a Putinem.  

Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

Několik dní předtím ale úředník Bílého domu vystoupil proti tvrzením Kremlu o domluveném summitu Trump–Putin. Uvedl, že k takové schůzce by mělo dojít pouze v případě, že se Putin setká i se Zelenským – což je krok, ke kterému se Kreml zatím neodhodlal. Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt následně upřesnila, že Trump je „otevřený“ setkání s Putinem, i když preferovanou variantou by byla třístranná schůzka.

Prezident Trump byl rovněž dotázán, zda stále platí jeho páteční ultimátum, podle kterého měl Putin do určitého termínu souhlasit s příměřím – jinak mu budou hrozit sankce. „To bude záležet na něm,“ odpověděl Trump. „Uvidíme, jak na to zareaguje. Jsem velmi zklamaný.“

Zdroj: ABC News(Austrálie)

aam; natoaktual.cz

