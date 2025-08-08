Několik dní předtím ale úředník Bílého domu vystoupil proti tvrzením Kremlu o domluveném summitu Trump–Putin. Uvedl, že k takové schůzce by mělo dojít pouze v případě, že se Putin setká i se Zelenským – což je krok, ke kterému se Kreml zatím neodhodlal. Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt následně upřesnila, že Trump je „otevřený“ setkání s Putinem, i když preferovanou variantou by byla třístranná schůzka.
Prezident Trump byl rovněž dotázán, zda stále platí jeho páteční ultimátum, podle kterého měl Putin do určitého termínu souhlasit s příměřím – jinak mu budou hrozit sankce. „To bude záležet na něm,“ odpověděl Trump. „Uvidíme, jak na to zareaguje. Jsem velmi zklamaný.“
Zdroj: ABC News(Austrálie)