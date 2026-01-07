„Prezident Trump dal jasně najevo, že získání Grónska je prioritou národní bezpečnosti Spojených států a že je zásadní odrazovat naše protivníky v arktickém regionu. Prezident a jeho tým diskutují o celé škále možností, jak tohoto důležitého cíle zahraniční politiky dosáhnout, a samozřejmě platí, že využití americké armády je vždy možností, kterou má vrchní velitel k dispozici,“ uvedla v prohlášení tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt.
Evropští lídři reagovali společným prohlášením s dánskou premiérkou Mette Frederiksen zdůraznili, že o budoucnosti území mohou rozhodovat jen Dánsko a Grónsko. „Grónsko patří jeho lidu,“ stojí v prohlášení. Arktická bezpečnost je podle nich i tématem Severoatlantické aliance. Grónská vláda současně požádala o urgentní jednání s ministrem zahraničí Marcem Rubiem, aby řešila americká tvrzení o ostrově.
Dánsko odmítá Trumpův obraz o silné čínské či ruské přítomnosti a připomíná miliardové investice do obrany ostrova. V USA část republikánů možnost vojenského kroku zlehčuje, zatímco demokraté varují, že hrozby je nutné brát vážně – senátor Ruben Gallego například navrhl omezit financování pro případné nepřátelské kroky proti Grónsku.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)