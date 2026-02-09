Podle BKG jde o široké spektrum událostí – od přeletů dronů nad areály nemocnic a kybernetických útoků až po násilné vniknutí a žhářství. BKG zároveň uvedla, že německé bezpečnostní a zpravodajské služby klasifikovaly přinejmenším část těchto případů jako možné projevy hybridní války.
Nemocnice se také v posledních letech staly terčem různých aktérů kybernetické kriminality. Felix Neumanne, expert na extremismus a boj proti terorismu z Nadace Konrada Adenauera, uvedl, že Německo má stále „hodně práce“, pokud jde o ochranu kritické infrastruktury.
BKG zároveň tvrdí, že Berlín se vydal správným směrem i díky Rámcovému plánu civilní obrany nemocnic (ZVKH), který byl představen v létě 2025. Berlín je první německou spolkovou zemí, která takový plán zpracovala. Nezbytné jsou však i cílené investice do strukturální a technické odolnosti zdravotnického systému.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)