natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Berlínské nemocnice čelily sérií útoků

    9. února 2026  16:12
    Berlínská nemocniční asociace (BKG) vydala varování před sérií na první pohled „nevysvětlitelných incidentů“ v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních v hlavním městě Německa.  

    Vítězové soutěže Aliante před Braniborskou bránou v Berlíně | foto: natoaktual.cz

    Podle BKG jde o široké spektrum událostí – od přeletů dronů nad areály nemocnic a kybernetických útoků až po násilné vniknutí a žhářství. BKG zároveň uvedla, že německé bezpečnostní a zpravodajské služby klasifikovaly přinejmenším část těchto případů jako možné projevy hybridní války.

    Nemocnice se také v posledních letech staly terčem různých aktérů kybernetické kriminality. Felix Neumanne, expert na extremismus a boj proti terorismu z Nadace Konrada Adenauera, uvedl, že Německo má stále „hodně práce“, pokud jde o ochranu kritické infrastruktury.

    BKG zároveň tvrdí, že Berlín se vydal správným směrem i díky Rámcovému plánu civilní obrany nemocnic (ZVKH), který byl představen v létě 2025. Berlín je první německou spolkovou zemí, která takový plán zpracovala. Nezbytné jsou však i cílené investice do strukturální a technické odolnosti zdravotnického systému.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media