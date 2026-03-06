Provoz s přibližně 350 zaměstnanci patří společnosti Pierburg, dceřiné firmě koncernu Rheinmetall. Protestující ze skupiny Berlin Alliance Against Weapons Production (Berlínská aliance proti zbrojní výrobě) rozdávali pracovníkům letáky a vyzývali k diskusi o návratu k civilní výrobě.
„Stojíme na vaší straně. Všichni jsme postiženi krizí, škrty a hrozbou nezaměstnanosti. Myslíme si však, že válečný průmysl a obranná výroba nejsou řešením,“ stálo v letáku.
Část místních obyvatel i zaměstnanců změnu kritizuje, zároveň však mnozí poukazují na obavy o pracovní místa. Podle odboráře Klause Murawského nejde jen o morální otázku, ale o existenční problém zaměstnanců. Odborový svaz IG Metall přiznává, že téma rozděluje i jeho členy: organizace se hlásí k míru, zároveň však zastupuje pracovníky a jejich pracovní jistotu.
„Jsem dítě války — já i můj bratr jsme byli evakuováni, všichni jsme proti válce. Podle mě by tady zbraně vyrábět neměli, nechci to. Ale na druhou stranu se musíme bránit,“ řekla 87letá žena, která procházela kolem brány.
Rheinmetall uvedl, že přechod na zbrojní výrobu souvisí s poklesem prodejů v automobilovém sektoru a prudkým růstem poptávky po vojenské technice. „Jsme rádi, že tato změna nám umožní i nadále poskytovat zaměstnancům berlínského závodu bezpečná pracovní místa,“ uvedla společnost. Německá vláda zároveň zvyšuje investice do obrany a řada podniků v zemi se postupně přeorientovává na vojenskou produkci.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)