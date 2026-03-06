natoaktual.cz

    Němečtí středoškoláci protestovali proti návratu vojenské služby

    6. března 2026  15:28
    Tisíce středoškolských studentů protestovaly v německých městech proti plánům vlády na obnovení vojenské služby.  

    Cvičení německého Bundeswehru | foto: @Bw_Einsatz

    Demonstrace se konaly ve více než 130 městech, přičemž organizátoři uvádějí až 50 tisíc účastníků. V Berlíně se podle policie sešlo kolem tří tisíc lidí, podle organizátorů šest tisíc. Studenti se shromáždili na náměstí Potsdamer Platz a následně pochodovali centrem města.

    „Nemyslím si, že bych v nejhorším případě umíral za své přátele, příbuzné nebo známé. Nakonec bych spíše umíral jen za ty, kteří jsou posíláni do zákopů kvůli zájmům velkých korporací, jako jsou Rheinmetall, ThyssenKrupp a další, aby si mohly naplnit kapsy díky válce,“ řekl sedmnáctiletý Shmuel Schatz, mluvčí Výboru pro školní stávku. „Lidé, kteří tam jdou dobrovolně, mohou bojovat, i když i to je problematické. Ale lidé by neměli být nuceni. Donucení nikdy není řešení,“ řekl devatenáctiletý Kiran Schürmann, další mluvčí protestujících v Berlíně.

    Německá vláda přijala nový zákon o vojenské službě v prosinci 2025. Všichni osmnáctiletí mají letos obdržet dotazník, který se bude ptát na jejich motivaci a vhodnost pro službu v bundeswehru a informovat o možnosti dobrovolného vstupu do armády. Pro muže bude odpověď povinná. Pokud by se nepodařilo získat dostatek dobrovolníků, vláda zvažuje návrat plné branné povinnosti.

    V Německu zároveň roste počet žádostí o odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí. Podle Spolkového úřadu pro rodinné záležitosti a občanskou společnost bylo v roce 2025 podáno 3 867 žádostí, což představuje nárůst o 72 procent oproti předchozímu roku.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

