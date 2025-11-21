natoaktual.cz

    Vojenské cvičení v berlínském metru testuje reakci bundeswehru na krizové útoky

    21. listopadu 2025  10:44
    Bundeswehr uspořádal v Berlíně rozsáhlé cvičení Bollwerk Bärlin III, při němž několik stovek účastníků simulovalo útok na stanici metra a záchranu civilistů.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Skupina asi 30 vojáků ze strážního praporu bundeswehru nacvičovala bezpečnostní a záchranné postupy v reálném prostředí městské infrastruktury. Scénář cvičení obsahoval vyhlášení stavu nouze bundestagem a boj proti fiktivním separatistům, kteří přepadli vlak v pozemní dráze.

    Podle velitele strážního praporu Maika Teichgräbera je podobný scénář v Berlíně zcela reálný. Mladí vojáci popisovali akci jako náročnou, ale motivující a zdůrazňovali, že cvičení v městském terénu je nezbytné. Cvičení tohoto typu se odehrává i na dalších místech v Berlíně.

    Zdroj: Euronews (Francie)

