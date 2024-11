Před pěti lety obletěla svět spekulace o běluze severní u pobřeží Norska, která měla být ruským špionem. Mořská bioložka a odbornice na tento druh kytovce Dr. Olga Špak nevěří, že by běluha byla špionem.

Domnívá se, že byla spíš vycvičena ruskou armádou k ochraně námořní základny v oblasti severního polárního kruhu, ze které poté unikla. Rusko toto tvrzení odmítlo potvrdit. „Pro mě je to na 100 % jisté,“ uvedla Špak v dokumentu BBC. Její tvrzení dokládá výzkumy, které prováděla od 90. let na mořských savcích v Rusku, než se v roce 2022 vrátila do rodné Ukrajiny. Špak se přes známé dozvěděla, že Rusům zmizela běluha severní jménem Andruha.

Tajemná běluha se dostala do povědomí veřejnosti před pěti lety, když velmi nebojácně připlula k rybářské lodi u pobřeží severního Norska a začala se o ni třít. Podle rybářů měla běluha v té chvíli na sobě postroj s kamerou a nápisem v angličtině „Vybavení Petrohradu“. Potom, co ji rybáři osvobodili, nebyla schopna se sama živit, a tak se usídlila v norském přístavu Hammerfest, kde okouzlovala návštěvníky. Když se naučila sama živit byla několikrát spatřena u pobřeží Norska a Švédska.

Bohužel příběh běluhy nemá šťastný konec. Letos v září bylo její bezvládné tělo nalezeno v blízkosti jihozápadního pobřeží Norska. Pitva odhalila, že zemřela poté, co jí v tlamě uvízl klacek.

Zdroj: BBC(Velká Británie)