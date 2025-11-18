„Je klíčové, aby se Belgie mohla spolehnout na nejlepší odborné znalosti, zdroje a partnery, aby rozlišila fakta od manipulace a strategicky komunikovala,“ řekl během oficiální návštěvy Rigy belgický ministr obrany Theo Francken.
K belgickému vstupu do COE v Rize dochází v době, kdy se stále častěji objevují hybridní hrozby, od kybernetických útoků až po organizované dezinformační kampaně. Belgie si tímto vstupem klade za cíl posílit svou roli v rámci Severoatlantické aliance a aktivně přispívat k dalšímu rozvoji moderních nástrojů strategické komunikace.
StratCom COE funguje od roku 2014 a původně ji zřídily Lotyšsko, Estonsko, Německo, Itálie, Litva, Polsko a Velká Británie. Od té doby se k nim připojilo dalších devět zemí a čtyři další zahájily proces přistoupení. Nyní se připojuje Belgie. Centrum poskytuje výzkum, analýzy, školení a poradenství v oblasti strategické komunikace.
Zdroj: The Brussels Times (Belgie)