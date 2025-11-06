O operaci poprvé informoval francouzský časopis Le Vif a později ji potvrdila kancelář valonského premiéra Adriena Dolimonta.
Dolimontův kabinet byl 9. října upozorněn na zprávu švýcarského zpravodajského webu Heidi.news, která odhalila, že 7. října z letiště v Curychu do Lutychu odletěly čtyři bedny s potenciálně citlivým vybavením od švýcarské společnosti Swissto12. Náklad, údajně obsahující antény a rádiofrekvenční komponenty určené pro izraelského výrobce obranného průmyslu Elbit Systems, měl zůstat v tranzitu do 13. října. Než však mohl pokračovat, byl zastaven celními orgány a valonskou správou.
Zpráva dále uvádí, že ve Švýcarsku by byla vyžadována vývozní licence, a tedy ve Valonsku tranzitní licence, z nichž ani jedna nebyla získána. Dolimont zdůraznil, že Valonsko neuděluje žádné licence na vývoz zbraní, které by posílily vojenskou kapacitu ozbrojených sil, a zůstává extrémně ostražité ohledně dodávek do Izraele a na okupovaná území. Celníci dostali příkaz, aby náklad Swissto12 blokovali a pečlivě sledovali všechny podobné tranzity přes Valonsko do Izraele.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)