    Belgické Valonsko blokuje dodávky švýcarské armády Izraeli

    6. listopadu 2025  15:09
    Úřady v belgickém Valonsku zadržely zásilku vojenského materiálu směřujícího do Izraele, která minulý měsíc dorazila na letiště v Lutychu ze Švýcarska.  

    Ilustrační foto. | foto: @IDF

    O operaci poprvé informoval francouzský časopis Le Vif a později ji potvrdila kancelář valonského premiéra Adriena Dolimonta.

    Dolimontův kabinet byl 9. října upozorněn na zprávu švýcarského zpravodajského webu Heidi.news, která odhalila, že 7. října z letiště v Curychu do Lutychu odletěly čtyři bedny s potenciálně citlivým vybavením od švýcarské společnosti Swissto12. Náklad, údajně obsahující antény a rádiofrekvenční komponenty určené pro izraelského výrobce obranného průmyslu Elbit Systems, měl zůstat v tranzitu do 13. října. Než však mohl pokračovat, byl zastaven celními orgány a valonskou správou.

    Zpráva dále uvádí, že ve Švýcarsku by byla vyžadována vývozní licence, a tedy ve Valonsku tranzitní licence, z nichž ani jedna nebyla získána. Dolimont zdůraznil, že Valonsko neuděluje žádné licence na vývoz zbraní, které by posílily vojenskou kapacitu ozbrojených sil, a zůstává extrémně ostražité ohledně dodávek do Izraele a na okupovaná území. Celníci dostali příkaz, aby náklad Swissto12 blokovali a pečlivě sledovali všechny podobné tranzity přes Valonsko do Izraele.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    natoaktual.cz

